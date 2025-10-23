Генсек РФС: Есть целые поколения талантливых игроков, ставших жертвами лимита

В вопросе пересмотра лимита на легионеров, действующего в чемпионате России по футболу, нужно найти баланc. Такое мнение в интервью «Ъ» высказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

«Лимит — это механизм правового регулирования, создающий определенные условия при подготовке к каким-то соревнованиям. <...> Вы с помощью него искусственно увеличиваете количество отечественных игроков в основных составах клубов, расширяя тем самым выборку для главного тренера национальной сборной. Хорошо это? Если лимит — единственная мера, ничего к нему не прилагается, такой протекционизм будет имеет обратную сторону»,— отметил функционер. По его мнению, в таком случае формируются «условия, при которых игроки не хотят прогрессировать»: «Зачем, если платят за паспорт? Даже когда игрок сидит на скамейке, потому что на замену выходить тоже должны россияне. В нашей футбольной истории есть целые поколения очень талантливых игроков, которые стали жертвами жесткого лимита».

При этом Максим Митрофанов подчеркнул, что в настоящее время средний возраст игроков, представляющих клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) «стабильно снижается и сейчас составляет 25,8 лет». «Лига молодеет,— заявил он.— 5,6% от общего игрового времени в РПЛ получают российские футболисты до 21 года. В Европе есть только три чемпионата, где молодежь играет больше. Это Франция (9,1%), Нидерланды (8,4%) и Бельгия (7,6%)».

Оценивая предложенную Михаилом Дегтяревым формулу «10 легионеров в заявке, 5 на поле» (вместо действующей сейчас «13 в заявке, 8 на поле»), генеральный секретарь РФС выразил уверенность, что у министра спорта «нет желания регулировать ради регулирования». «Он просто хочет создать условия для еще более качественного развития детского-юношеского футбола и еще более качественной подготовки футболистов. И понимает, что тут нужно найти баланс, не навредить, не испортить перспективы, потенциал. А он огромный»,— добавил Максим Митрофанов.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев о целях нового лимита на легионеров — в интервью «Ъ».

Арнольд Кабанов