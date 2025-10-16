«Пришло время вкладывать в детско-юношеский футбол, а не легионеров»

В течение минувших полутора лет Минспорт России провел реформы в гимнастике, тяжелой и легкой атлетике, водных видах спорта, гребле. Был создан Российский спортивный фонд, полностью перезагружены потоки финансирования от букмекеров. Впервые за 40 лет министр спорта возглавил и Олимпийский комитет России. Радикально пересмотрен подход к международным спортивным связям, и диалог наконец возобновился. Вся наша отрасль претерпела серьезные изменения. Пришло время поменять настройки и в футболе, прежде всего в интересах развития детско-юношеского спорта.

Министр спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Министр спорта России Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Лимит на иностранных игроков — это ключевой инструмент Минспорта в этом деле наравне с подготовкой тренеров. Наше видение: к 2028 году прийти к параметрам не более десяти иностранных игроков в заявке команды и пяти на поле. Все остальные аспекты отрегулирует футбольное сообщество в лице Российского футбольного союза и лиг.

Суть новаций, которые Минспорт запланировал, проста: иностранцев в Российской премьер-лиге стало слишком много и доля их игрового времени постоянно растет. В сезоне-2024/25 на них выпало 44% игрового времени, в сезоне-2023/2024 — 39%, а годом ранее — 29%. При этом в отдельных клубах этот показатель вот уже несколько сезонов превышает 60%. В Российской премьер-лиге (РПЛ) задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Последние три сезона мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество наших футболистов на поле планомерно снижается — с 70% до 60%. Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо. При нынешнем раскладе сил в РПЛ предлагаемая формула «10+5» коснется лишь четырех команд. Действующий состав большинства клубов и так вписывается в новые рамки, а 10 из 16 клубов РПЛ в стартовых составах выпускают не более пяти легионеров.

Финансовая сторона еще красноречивее. Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 млрд руб. Это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска.

По итогам прошлого сезона расходы на зарплаты и выплату бонусов игрокам в РПЛ достигли 53,4 млрд руб., при этом 70% этих денег ушли иностранцам.

То есть легионеры зарабатывают больше, хотя на поле проводят меньше времени. При этом у ряда богатейших клубов основными спонсорами выступают госкомпании. Возникает закономерный вопрос: чьи интересы должно поддерживать государство — российских футболистов или трансферного рынка?

Напомню, что еще в 2017 году президент России Владимир Владимирович Путин дал поручение сократить госфинансирование профессионального спорта: мы должны направлять ресурсы на развитие собственных талантов, а не бездумно финансировать профессиональный спорт. Сегодня нам нужны не легионеры, которые за рубежом играли бы во второй-третьей лигах, а сильные мастера, которые реально поднимут уровень нашего футбола. Справедливо сказал молодой футболист из «Урала» Фаниль Сунгатулин: «Иностранцев станет меньше, но они будут сильнее». Но главное — появится больше места для молодых российских амбициозных игроков, которые должны составлять основу всех российских клубов. Ужесточение лимита неизбежно заставит клубы за три года разглядеть и подготовить талантливых ребят в основу. Это станет шагом к честной конкуренции, устойчивому развитию, а также важной инвестицией в детско-юношеский спорт, будущее национальной сборной и доверие миллионов болельщиков.