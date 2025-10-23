Китай осудил санкции ЕС и США против российских и китайских компаний

Китайские власти осуждают односторонние ограничения, лишенные международно-правовой основы. Так официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал решение администрации США ввести санкции против компаний российского энергетического сектора, сообщает Global Times. Китайский дипломат также осудил включение компаний КНР в 19-й пакет санкций Евросоюза.

«Комментируя решение администрации (президента США Дональда. — "Ъ") Трампа о введении санкций против двух ведущих российских нефтяных компаний, Го Цзякунь заявил, что Китай осуждает односторонние ограничения, лишенные международно-правовой основы»,— говорится в сообщении Global Times в соцсети Х.

Го Цзякунь также заявил, что Пекин осудил новые меры Евросоюза в отношении 12 китайских компаний, которые в ЕС обвинили в помощи России в обходе западных санкций. «Мы выражаем по этому поводу решительный протест и уже сделали европейской стороне серьезное представление»,— сказал он на брифинге, подчеркнув, что Китай «не является ни инициатором украинского кризиса, ни его участником».

Ранее ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против РФ. Он направлен на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансового сдерживания и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны. Антироссийские санкции ЕС затронули организации Китая, Индии и Таиланда.

Анастасия Домбицкая