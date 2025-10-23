Антироссийские санкции ЕС затронули организации Китая, Индии и Таиланда

В санкционные списки Евросоюза под предлогом «содействия российскому военно-промышленному комплексу» внесены 45 новых организаций, 17 из которых расположены в третьих странах. Как сообщает пресс-служба ЕС, 12 организаций находятся в Китае (включая Гонконг), три — в Индии, две — в Таиланде.

В ЕС объяснили включение этих организаций с списки их содействием обходу экспортных ограничений на станки с числовым программным управлением (ЧПУ), микроэлектронику, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие передовые технологии. На предприятия будут наложены «более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров двойного назначения, а также товаров, которые в целом могут способствовать технологическому совершенствованию оборонного сектора России»,— сообщили в пресс-службе.

Евросоюз также расширил список компонентов, на которые распространяется запрет на экспорт. В него попадают ключевые электронные компоненты, дальномеры, дополнительные химические вещества, используемые при изготовлении ракетного топлива. Список пополнили металлы, оксиды и сплавы, используемые при производстве военных систем.

Ранее Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись предприятий энергетического, финансового сектора и военно-промышленного комплекса. Под рестрикции попали российские и иностранные банки, криптовалютные биржи, а также организации в Индии и Китае. В пакет также вошел запрет для европейского бизнеса организовывать туристические поездки в Россию и предоставлять туристические услуги на территории страны. В МИД России пообещали дать ответ на действия Евросоюза.

Подробнее о санкциях — в материале «Ъ» «XIX съезд санкций ЕС».

Анастасия Домбицкая