Беларусь вырвалась в лидеры по доле бронирований для командировок из Петербурга

Среди общего объема зарубежных бронирований на Республику Беларусь пришлось 30% командировок деловых туристов из Санкт-Петербурга. Тем самым государство вырвалось на первое место и обогнало Китай, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе сервиса «Островок Командировки».

Там подвели итоги девяти месяцев 2025 года. Доля Беларуси выросла на 18 п. п. относительно прошлого года. Количество бронирований размещения превзошло показатель 2024 года в 1,6 раза. В пятерку наиболее востребованных зарубежных направлений для командировок петербуржцев также вошли Китай, Узбекистан, Казахстан и Турция.

«Во-первых, сохраняются тесные экономические связи между Россией и Беларусью: многие предприятия работают в едином производственном контуре и реализуют совместные проекты в промышленности, энергетике и транспорте. Кроме того, все больше отраслевых встреч и профильных мероприятий проходит на территории Беларуси, что стимулирует рост командировок в регион»,— комментирует руководитель сервиса «Островок Командировки» Любовь Васильева.

Для проживания деловые туристы из Северной столицы чаще всего отдавали предпочтение трехзвездочным и четырехзвездочным отелям. На них пришлось 23% и 24% бронирований соответственно, на апартаменты — 19%, а 17% — на альтернативные объекты размещения.

Татьяна Титаева