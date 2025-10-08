Петербург и Ленобласть стали лидерами по количеству бронируемых квартир на ноябрь

Россияне начали массово бронировать квартиры на ноябрьские праздники в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба Авито Путешествия. В среднем арендовать жилье в агломерации можно за 4,2 тыс. рублей в сутки.

По данным платформы, путешественники на даты со 2 по 4 ноября забронировали на 64% больше загородных объектов, чем в 2024 году. Следом за петербургской агломерацией (доля составляет 16%) расположились Краснодарский край, Москва и область (9%), Татарстан и Ставрополье (по 7%).

Наибольшим спросом у туристов пользуются однокомнатные квартиры и студии, на них приходится 41% и 26% от всех бронирований соответственно. В среднем по стране длительность бронирования на время ноябрьских праздников составляет четверо суток.

Андрей Маркелов