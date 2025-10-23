Задержан глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников
В Москве задержали директора Агентства по страхованию вкладов Андрея Мельникова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Задержание провели в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.
Андрей Мельников
Фото: ГК «АСВ»
Утром 23 октября Андрея Мельникова доставили в СИЗО «Лефортово» «для проведения следственных действий», сказал источник «Интерфакса». Видимо, речь идет о допросе в следственном управлении ФСБ при изоляторе.
Собеседник агентства сказал, что Андрея Мельникова решили допросить, поскольку на него дал показания бывший заместитель главы АСВ Александр Попелюх. Статус Андрея Мельникова в уголовном деле неизвестен.
Александр Попелюх был задержан и арестован в октябре 2024 года. Ему вменяются махинации с имуществом новосибирского аквапарка «Аквамир». Аквапарк находился под конкурсным управление АСВ после банкротства. Следствие считает, что Александр Попелюх с еще семью фигурантами мог похитить 4 млрд руб., полученных от эксплуатации парка.
