Два бывших замглавы АСВ обвиняются в мошенничестве с аквапарком «Аквамир»

ФСБ завершила расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве, в котором обвиняемыми выступают два бывших заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Им и еще семерым фигурантам вменяется хищение около 4 млрд руб., полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под конкурсным управлением АСВ.

По данным «Ъ», следственное управление ФСБ предъявило обвинение девяти фигурантам в мошенничестве в составе организованной группы. Среди обвиняемых: Александр Попелюх и Ольга Долголева, бывшие заместители директора АСВ, Евгений Богорад, руководитель сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр», Максим Устинов, Аркадий Тарабрин, Ирина Сокоту, Эдуард Таран, Дмитрий Воронин и Наталия Муханова. Все обвиняемые признали вину и готовятся к ознакомлению с материалами дела, насчитывающего около 50 томов.

Расследование началось 24 сентября 2024 года. Аквапарк «Аквамир» является активом разорившегося Межтопэнергобанка, у которого лицензия была отозвана в 2017 году из-за проблем с активами и кредитования компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Долг перед кредиторами составлял более 30,6 млрд руб. Средства от эксплуатации аквапарка, по версии следствия, поступали не в конкурсную массу, а предполагаемым участникам криминальной схемы.

