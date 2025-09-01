В деле АСВ обошлось без взяток

Как стало известно “Ъ”, ФСБ завершила расследование резонансного уголовного дела об особо крупном мошенничестве, в котором обвиняемыми являются сразу два бывших заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Им, а также еще семерым фигурантам вменяется в вину хищение около 4 млрд руб., полученных от эксплуатации новосибирского аквапарка «Аквамир», находившегося под конкурсным управлением АСВ.

По данным “Ъ”, Следственное управление ФСБ предъявило обвинение в окончательной редакции девяти фигурантам громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). За многомиллиардные хищения предстоит отвечать бывшим заместителям директора АСВ Александру Попелюху и Ольге Долголевой; руководителю сибирского филиала ФГУП «ФТ-Центр» — госкомпании при Росимуществе, занимающейся управлением федеральной недвижимостью, Евгению Богораду; его племяннику — индивидуальному предпринимателю Максиму Устинову; учредителю ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадию Тарабрину и бухгалтеру этой компании Ирине Сокотун; главе «РАТМ Холдинга» Эдуарду Тарану; конкурсному управляющему Дмитрию Воронину; а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталии Мухановой, которая оставила свою должность, чтобы стать гендиректором аквапарка.

По данным “Ъ”, все они свою вину якобы признали и в ближайшие дни приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает около 50 томов и в котором всего один эпизод.

Расследование этого уголовного дела было начато 24 сентября 2024 года. А уже в октябре задержали большинство его фигурантов, включая предполагаемых заказчика и организатора преступления Эдуарда Тарана (его компания поставляла энергетические угли Минобороны, МВД и структурам РАО ЕЭС) и Евгения Богорада, а также Максима Устинова и Александра Попелюха. Трех последних по ходатайству следствия Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО. В мае нынешнего года аналогичная мера пресечения была избрана и в отношении Ольги Долголевой, курировавшей в АСВ юридические вопросы. По версии ФСБ, в преступной группе она отвечала за урегулирование сомнительных моментов как раз в этой области. Большинство других фигурантов, включая Эдуарда Тарана, оказались под домашним арестом.

Как уже рассказывал “Ъ”, в материалах расследования речь идет о махинациях с активом разорившегося Межтопэнергобанка — одним из крупнейших в России крытых аквапарков «Аквамир», расположенным в Новосибирске.

В июле 2017 года Центробанк отозвал лицензию у Межтопэнергобанка из-за размещения денежных средств в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах. Кроме того, регулятор обнаружил, что Межтопэнергобанк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. На момент краха его долг перед кредиторами составлял более 30,6 млрд руб.

В августе 2024 года, как сообщал “Ъ”, Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор бывшим топ-менеджерам этого кредитного учреждения Игорю Грабовому (пять лет лишения свободы) и Елене Литвиновой (четыре года), признав их виновными в хищении из Межтопэнергобанка более 4,8 млрд руб. путем выдачи ничем не обеспеченных кредитов фиктивным фирмам. Фактический владелец и бывший председатель правления банка Юрий Шутов, в чьих интересах действовали осужденные, находится в международном розыске.

Одним из заемщиков Межтопэнергобанка являлось ООО «ВДТ строй» — владелец здания аквапарка. Кредитный договор был заключен в 2013 году, а инвестиции в проект, который реализовали в 2016 году, превысили 4,5 млрд руб. Однако рассчитаться с оставшимся долгом в размере 2,2 млрд руб. компания так и не смогла. В итоге в 2019 году АСВ, осуществлявшее в то время конкурсное производство в Межтопэнергобанке, подало в суд на «ВДТ строй», а управление аквапарком взяло в свои руки. Конкурсным управляющим в 2020 году был назначен Дмитрий Воронин. Однако уже через год АСВ передало аквапарк в аренду московскому ООО «Белая сфера-констракшн», гендиректором которого являлась Наталия Муханова, а учредителем — Аркадий Тарабрин, который ранее возглавлял одну из компаний, входивших в «РАТМ Холдинг» новосибирского олигарха Эдуарда Тарана.

Последний якобы несколько лет вынашивал планы получить у АСВ аквапарк «Аквамир», приносящий неплохую прибыль. Правда, по словам источника “Ъ”, купить его он хотел по цене гораздо ниже рыночной.

Но, поскольку осуществить сделку на таких условиях оказалось сложно, господин Таран, как полагает следствие, зашел в эту структуру, вступив в сговор с Евгением Богорадом, Александром Попелюхом и другими фигурантами.

В итоге средства от эксплуатации «Аквамира» стали поступать не в конкурсную массу, а предполагаемым участникам криминальной схемы. На начальном этапе расследования речь в деле шла о хищении около 200 млн руб. Однако по итогам проведенной следствием экспертизы ущерб вырос почти до 4 млрд руб. Более того, как утверждает знакомый с ситуацией источник “Ъ”, следствие планировало значительно утяжелить обвинение, вменив в вину всем фигурантам мошенничество в составе организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), а также дачу и получение взяток (ст. 291 и 290 УК РФ), однако этого так и не произошло.

Олег Рубникович