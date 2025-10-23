Обвинение запросило водителю автобуса 10 лет колонии за гибель медработников

Прокуратура Башкирии запросила 10 лет колонии общего режима для водителя автобуса НефАЗ за июньскую аварию на Сипайловской улице, когда погибли два сотрудника Республиканского клинического фтизиопульмонологического центра.

В отношении водителя расследовалось уголовное дело по признакам нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Следствие полагает, что обвиняемый в момент ДТП был пьян.

Дело в его отношении рассматривает Октябрьский районный суд Уфы.

Идэль Гумеров