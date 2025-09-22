В Уфе будут судить водителя автобуса, обвиняемого в гибели бригады скорой помощи

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело водителя автобуса, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В июне этого года фигурант уголовного дела, управляя автобусом «НефАЗ», на Сипайловской улице в Уфе столкнулся с автомобилем скорой помощи. От удара спецтранспорт опрокинулся, его водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.

Как полагает следствие, водитель автобуса был пьян и превысил скорость.

Обвиняемый признал вину, выплатил родственникам погибших по 100 тыс. руб.

Майя Иванова