АвтоВАЗ и его глава Максим Соколов попали в новый список санкций ЕС

В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза попали АО «АвтоВАЗ» и его президент Максим Соколов.

В документе говорится, что АвтоВАЗ попал под ограничения за поддержку сотрудников, участвовавших в СВО, и их семей. Компания передала автомобили работникам завода, участвовавшим в войне, и пообещала покрыть расходы на их техническое обслуживание. Максим Соколов в качестве президента АвтоВАЗа связан с компанией, поддерживает и реализует ее политику.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против особых экономических зон «Тольятти» и «Ульяновск». Также Евросоюз запретит транзакции с зарегистрированным в Сызрани «Земским банком».

Руфия Кутляева