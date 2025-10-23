Евросоюз запретит транзакции с «Земским банком»

Евросоюз объявил о введении 19-го пакета санкций, который с 12 ноября запретит все транзакции с пятью российскими банками, включая зарегистрированный в Сызрани «Земский банк». Под санкции также попали «Альфа-банк», «Истина», «Абсолют банк» и «МТС банк».

В санкционный список также включены некоторые кредитные организации из Белоруссии, Таджикистана, Киргизии, а также «дочка» ВТБ в Казахстане и филиал этого банка в Шанхае.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против особых экономических зон «Тольятти» и «Ульяновск»

Андрей Сазонов