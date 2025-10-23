ЕС ввел санкции против особых экономических зон «Тольятти» и «Ульяновск»

Особая экономическая зона «Тольятти», расположенная в Самарской области, попала в 19-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России. С резидентами ОЭЗ запрещается заключать новые сделки и создавать совместные предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно опубликованному документу, запрещается приобретать новое или расширять существующее участие в праве собственности или контроле над любым юридическим лицом, структурой или учреждением, зарегистрированным в качестве резидента ОЭЗ. Также запрещено создание совместных предприятий и заключение контрактов или соглашений о поставке товаров или услуг.

В новый пакет санкций ЕС попала Портовая особая экономическая зона «Ульяновск», расположенная в соседней Ульяновской области.

Руфия Кутляева