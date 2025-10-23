Медведев: отмена встречи Путина и Трампа позволяет РФ атаковать все нужные цели

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев увидел преимущества в решении президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште. По его словам, это позволяет РФ атаковать все цели на Украине «без оглядки на ненужные переговоры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сами цели господин Медведев назвал «бандеровскими нычками», а смену позиции американского президента «движением трамповского маятника». «Можно долбить самым разным оружием... И добиваться победы именно там, где она только и возможна. На земле, а не за канцелярским столом. Уничтожая врагов, а не заключая бессмысленные «сделки»,— написал зампред Совбеза в Telegram-канале.

22 октября Дональд Трамп заявил, что не собирается встречаться с Владимиром Путиным в Будапеште. Он уточнил, что на планируемом саммите не удастся «достичь нужной цели». При этом американский президент не исключил личных контактов на высшем уровне в будущем.