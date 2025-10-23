Минобороны Казахстана сообщило о взрыве БПЛА «неизвестного происхождения»

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области взорвался беспилотник «неизвестного происхождения». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Обломки БПЛА обнаружены далеко от мест проживания населения. Обошлось без пострадавших и повреждений на земле. Обстоятельства ЧП и происхождение дрона устанавливаются.

В связи со взрывом Минобороны Казахстана усилило контроль за воздушным пространством страны. Ведутся переговоры с «иностранными партнерами», которым могут потенциально принадлежать БПЛА.

Бурлинский район Казахстана расположен на границе с Оренбургской областью России. Там, по данным Минобороны РФ, в период с 8:00 до 12:00 мск был сбит один беспилотник.