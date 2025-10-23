Захарова: Россия готова продолжать диалог с США по Украине

Россия открыта к продолжению диалога с США, несмотря на заявление президента Дональда Трампа об отмене саммита с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Об этом на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, цель таких контактов — конкретизация параметров российско-американского диалога как по аспектам двусторонних отношений, так и по дальнейшим шагам на треке украинского урегулирования.

«Министерство иностранных дел со своей стороны открыто к продолжению контактов по линии госдепартамента США во исполнение тех самых пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшейся 16 октября телефонной беседы президентов России и США»,— сказала Мария Захарова.

22 октября президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Он объяснил свое решение предчувствием, что на саммите не удастся «достичь нужной цели». При этом американский лидер допустил встречу «в будущем».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что США не отказываются от саммита с Россией в Будапеште. По его словам, вопрос остается только в сроках переговоров. Господин Сийярто отметил, что США хотят провести переговоры с Россией, однако заинтересованы в том, чтобы встреча принесла реальные результаты.

21 октября западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что подготовку к саммиту президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште якобы поставили на паузу. До этого телеканал CNN сообщил, что это связано с разными ожиданиями сторон и якобы занятой Москвой «максималистской позицией».

Анастасия Домбицкая