Решившие уйти в бизнес ветераны СВО смогут системно получать гранты в Ленобласти

Ветераны спецоперации, решившие стать предпринимателями в мирной жизни, смогут системно пользоваться материальной поддержкой в Ленинградской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Размер первоначального гранта для выпускников программы «Бизнес героев 47» составляет до 750 тысяч рублей. При получении следующего ветеран СВО сможет рассчитывать на материальную помощь в размере до 3 млн рублей.

Гранты по 750 тыс. рублей получили 16 выпускников программы. Они намерены реализовать проекты в сельском хозяйстве, автосервисе, столярном деле, индустрии красоты и обучении инженерным специальностям. Власти Ленобласти начнут предоставлять новые гранты с 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти начнут покрывать траты на установку памятников погибшим участникам СВО. Компенсации будут предоставлять до 2028 года.

Татьяна Титаева