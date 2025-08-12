Движение роботов-доставщиков отрегулируют постановлением правительства

Минэкономики опубликовало для обсуждения на regulation.gov.ru проект постановления правительства РФ, который узаконит присутствие роботов-доставщиков (роверов) на улично-дорожной сети.

Документ запустит новый экспериментально-правовой режим (ЭПР), в рамках которого власти установят отдельные правила движения для рободоставки, в том числе лимиты скорости: общий — 25 км/ч, при движении по тротуарам — 10 км/ч, при пересечении проезжей части — 6 км/ч. На каждый ровер будет оформляться страховка на случай ДТП с лимитом покрытия ущерба 500 тыс. руб. в случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Проект также устанавливает протоколы действий при совершении дорожно-транспортных происшествий. Среди обязательных технических требований к роверам: 100-сантиметровый «флажок» красного цвета (для обозначения на дороге), вес не более 120 кг, максимальная мощность двигателя не более 4 кВт (5,44 л. с.).

Сейчас роботы-доставщики эксплуатируются в Москве, Иннополисе (Татарстан) и Мурино (Ленинградская область). Их суммарный парк составляет 150–160 штук, все они принадлежат «Яндексу». К сервису подключено более 580 ресторанов и других партнеров. В Москве, по оценкам Минэкономики, роботы ежемесячно выполняют 30 тыс. доставок. Ни в ПДД, ни в законодательстве роверы не упоминаются, де-юре они находятся вне правового поля. «Целесообразность установления ЭПР вызвана наличием в законодательстве РФ положений, которые делают невозможным или существенно затрудняют внедрение цифровой инновации»,— говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Заявку на ЭПР подавал «Яндекс» (см. “Ъ” от 19 мая).

После принятия постановления, как ожидают в Минэкономики, роботы-доставщики должны появиться в 37 регионах, в том числе в Удмуртии, Краснодарском и Красноярском краях, Калужской, Рязанской и Тюменской областях. Общий парк устройств за три года действия ЭПР увеличится до 2,6 тыс. штук. Обсуждение проекта постановления продлится до 27 августа.

Иван Буранов