Роботы в законе

Движение роботов-доставщиков отрегулируют. Минэкономразвития опубликовало проект постановления, который должен узаконить присутствие роверов на дорогах. На это обратил внимание “Ъ”. Из документа следует, что роботам разрешат передвигаться внутри зданий, по обочинам или правому краю проезжей части, а также по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Также они будут подчиняться сигналам светофора для пешеходов и велосипедистов. Подробности — у Сергея Симонова.

В рамках нового экспериментального режима количество роботов-доставщиков планируют увеличить до 2,5 тыс., а географию работы расширить до 37 регионов страны — от Санкт-Петербурга до Новосибирска. В столице они ежемесячно выполняют примерно 30 тыс. доставок, однако ни в правилах дорожного движения, ни в законодательстве роботы ранее не упоминались. При этом в столице уже происходили ДТП с участием роверов, и регулировать их движение необходимо, говорит автоюрист Лев Воропаев: «Этот режим нужно было ввести еще давно, а эксперимент масштабировать на всю Россию. Но хорошо, что уже поступили какие-то предложения, чтобы изменить ту нормативную базу, которая действует на сегодняшний момент.

Объекты движения на дороге являются источником опасности, поэтому говорить, что они не попадают в дорожно-транспортные происшествия вряд ли возможно. То есть необходимо прописать норматив и порядок действий в случае ДТП с указанными роверами. Это поможет избежать недопонимания, участникам дорожного движения станет понятно, как действовать в той или иной ситуации».

Теперь роботы-доставщики могут получить статус участников дорожного движения. Им присвоят номера и QR-коды, их будет легко идентифицировать. Скорость роверов ограничат 25 км/ч, при движении по тротуарам — 10 км/ч, при пересечении проезжей части — 6 км/ч. Это быстрее, чем сейчас, рассказывали “Ъ FM” в «Яндексе». Стоять роботам позволят на тротуарах и пешеходных зонах, а в Москве — в местах, обозначенных разметкой для стоянки велосипедов или электросамокатов.

Однако председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов считает, что инфраструктура некоторых городов сейчас не готова к повсеместному использованию роботов: «Роботы без сомнения являются такой помехой, как велосипеды и электросамокаты. Тут надо подумать, что же мы получим. К сожалению, роверы не вписываются в габариты наших тротуаров, ширина которых составляет по стандарту 1,4 м. А есть города, где норматив — 90 см., там людям негде ходить, не говоря уже о роботах. Не получится ли так, что пешеходам и велосипедистам не останется места?»

Роботы также должны быть оборудованы светотехникой, лидарами для сканирования пространства и красным флажком высотой не менее 1 метра. При незначительных ДТП можно просто покинуть место происшествия, но в серьезных случаях необходимо будет оформлять аварию. Ответственность за робота несет компания-оператор. Адаптация инфраструктуры к новому образу жизни — привычное явление. Но оно может занимать много лет, отмечает эксперт в сфере устойчивого развития городов Антон Гололобов: «Без регуляторики никуда. 100 лет назад люди в городах передвигались на лошадях и на повозках, а такого понятия, как тротуар не было вообще. В начале XX столетия стали стремительно развиваться автомобили, в том числе, это потребовало изменения облика городов. Примерно такой же процесс мы с вами проживаем и сейчас.

Роверам будет двигаться гораздо проще, потому что, если им задают выделенные метровые полосы, робот будет спокойно по ним двигаться и никому не мешать. Процесс достаточно небыстрый, он займет 10-15 лет. Сейчас в Росси работает около 160 роботов-доставщиков, все они принадлежат «Яндексу». Пока они эксплуатируются в Москве, Иннополисе и Мурино Ленинградской области.

Андрей Дубков, Дарья Мурыгина, Сергей Симонов