В Чертковском районе построят 44-километровый водопровод в 2027 году

В Чертковском районе началось строительство нового водовода, протяженностью более 44 км. Он позволит обеспечить качественной питьевой водой более 9,6 тыс. жителей. Об этом сообщает Центр управления регионом Ростовской области.

В рамках проекта планируется строительство четырех водозаборных скважин, двух насосных станций и двух резервуаров чистой воды общей емкостью 1,4 тыс. куб.м. Ввод в эксплуатацию водопровода запланирован на конец 2027 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области в 2025-2028 годах на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 10 млрд руб., 3,2 млрд руб. из них поступит из федерального бюджета.

Наталья Белоштейн