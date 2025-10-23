Армия России поразила объекты энергетики ВПК и склады горючего на Украине

Российские военнослужащие нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, и складам горючего в 152 районах в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Под удар ВС России также попали цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников большой дальности. В атаке участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.