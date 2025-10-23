Путин и Белоусов направили венки на прощание с военкором «РИА Новости» Зуевым

В Знаменском кафедральном соборе Тюмени состоялась церемония прощания с военным корреспондентом «РИА Новости» Иваном Зуевым. Как сообщает корреспондент «Ъ», венки на прощание направили президент Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов, а также губернатор Тюменской области Александр Моор, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и главред RT Маргарита Симоньян.

Также на церемонии прощания объявили о награждении журналиста орденом Мужества посмертно.

Иван Зуев погиб 16 октября при ударе беспилотника по съемочной группе «Россия сегодня» в Запорожской области. Ему было 39 лет. В журналистику он пришел в 2008 году, а первая его командировка в ЛДНР состоялась в 2014 году. Иван Зуев писал про первых беженцев в ПВР, развернутых МЧС, и об ополченцах, воевавших в Ростовской области. В начале февраля 2022 года журналист начал работать в агентстве «Sputnik Ближнее зарубежье», а в апреле 2023-го — в «РИА Новости» в качестве военкора и координатора группы в ДНР.

Полина Мотызлевская; Александр Черных, Тюмень