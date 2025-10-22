Блогер Сидоропуло полностью погасил ущерб потерпевшим по делу о продаже курсов

Блогер Андрей Сидоропуло, выступая с последним словом в Савеловском районном суде Москвы, заявил о выплате потерпевшим 8,3 млн руб. ущерба по делу о мошенничестве. Он признал вину, заявил о раскаянии и попросил суд назначить условное наказание. Об этом сообщило ТАСС.

Господина Сидоропуло арестовали в октябре 2024 года. Как выяснило следствие, фигурант называл себя автором собственной программы обучения и продавал якобы эксклюзивный курс «Арбитраж трафика». Покупателям курса он обещал высокий и легкий заработок. На деле в продукте содержалась информация, взятая из открытых источников.

Потерпевшими признали более 40 человек, купивших курсы. Их стоимость варьировалась от 55 тыс. до 390 тыс. руб. Общий ущерб превысил 8,3 млн руб. Чтобы отмыть деньги, блогер купил автомобиль Lamborghini за 22 млн руб.

Андрей Сидоропуло заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем дело рассматривали без изучения доказательств. В этом случае обвиняемый может рассчитывать на более мягкое наказание. 10 октября гособвинение запросило для подсудимого 9 лет общего режима.

Никита Черненко