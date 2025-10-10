Для блогера Сидоропуло запросили девять лет колонии по делу о мошенничестве

Гособвинение в ходе прений в Савеловском райсуде Москвы потребовало приговорить к 9 годам общего режима блогера Андрея Сидоропуло. Он обвиняется в мошенничестве и отмывании средств, полученных при продаже курсов. Об этом сообщило ТАСС.

Господин Сидоропуло продавал клиентам якобы эксклюзивный курс «Арбитраж трафика». Он называл себя автором собственной программы обучения и обещал покупателям высокий и легкий заработок. На деле в курсах содержалась информация, взятая из открытых источников.

Стоимость курсов варьировалась от 55 тыс. до 390 тыс. руб. Потерпевшими по делу признали более 40 человек, ущерб превысил 8,3 млн руб. Деньги господин Сидоропуло с соучастниками отмыл, купив автомобиль Lamborghini за 22 млн руб.

Дело рассматривается в особом порядке, так как блогер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В этом случае подсудимый соглашается с обвинением, приговор выносится без изучения доказательств по делу, однако фигурант может рассчитывать на более мягкое наказание.

Андрея Сидоропуло арестовали в октябре 2024 года. 16 сентября 2025 года прокуратура утвердила ему обвинение. Спустя шесть дней суд продлил блогеру арест до 12 марта 2026 года.

Никита Черненко