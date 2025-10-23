На Дону прокуратура начала проверку факта столкновения сухогруза и лодки

Волго-Донской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства и причины столкновения сухогруза с лодкой в районе станицы Старочеркасской, вследствие чего погиб 67-летний рыбак. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сергей иванов Фото: сергей иванов

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», столкновение сухогруза и резиновой лодкой на реке Дон произошло утром 23 октября.

Наталья Белоштейн