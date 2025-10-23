После взрыва в Копейске 12 человек пропали без вести

Спасатели устанавливают местонахождение 12 сотрудников завода в Копейске, на котором произошел взрыв, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Сотрудники МЧС продолжают расчищать завалы.

Вечером 22 октября в промзоне Копейска произошел взрыв. В результате на предприятии начался крупный пожар. По последней информации, жертвами происшествия стали 10 человек, еще 19 пострадали. Пятеро госпитализированных находятся в ожоговом отделении, их состояние оценивается как тяжелое.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Губернатор Текслер объявил 24 октября днем траура в регионе.

Подробнее о ЧП читайте в материале «Ъ».

Никита Черненко