Что известно о взрывах и пожаре на предприятии в Копейске
Число погибших при взрывах в Копейске выросло до 10
Вечером 22 октября в Копейске (Челябинская область) на одном из промышленных предприятий произошел взрыв, после чего начался крупный пожар. По последним данным, погибли 10 человек, 5 тяжело пострадали. На месте работают десятки расчетов МЧС, спасатели разбирают завалы, уточняются данные о пострадавших. Возбуждено уголовное дело. Что известно о происшествии — в подборке «Ъ».
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
- Вечером 22 октября на одном из промышленных предприятий в Копейске прогремели мощные взрывы, а затем начался пожар.
- Жители слышали сильные хлопки, чувствовали вибрацию стен, были выбиты стекла в микрорайоне Чурилово.
- По последним официальным данным, погибло 10 человек.
- Еще пятеро госпитализированы в тяжелом состоянии.
- Всего пострадали 19 человек, сообщил губернатор Алексей Теслер.
- Двоих пациентов перевезли в ожоговый центр, еще двоих — в областную клиническую больницу №1. Одна пациентка остается в городской больнице Копейска.
- На момент происшествия на предприятии могло находиться около 15 человек.
- По данным на утро 23 октября пожар ликвидирован.
- Версия с атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на данный момент не подтверждается.
- Жителям города и гражданским объектам угроза не объявлена.
- Возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).
- На месте происшествия ведутся работы по ликвидации последствий: сортировка и разбор завалов, проливка очага пожара.
- 24 октября объявлен днем траура в Челябинской области.