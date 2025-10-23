Что известно о взрывах и пожаре на предприятии в Копейске

Вечером 22 октября в Копейске (Челябинская область) на одном из промышленных предприятий произошел взрыв, после чего начался крупный пожар. По последним данным, погибли 10 человек, 5 тяжело пострадали. На месте работают десятки расчетов МЧС, спасатели разбирают завалы, уточняются данные о пострадавших. Возбуждено уголовное дело. Что известно о происшествии — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ