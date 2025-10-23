При взрыве на заводе в Копейске пострадали 19 человек

При взрыве на промышленном предприятии в Копейске пострадали 19 человек, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам губернатора, пятеро пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них находятся в ожоговом отделении ГКБ № 6 Челябинска, два человека — в областной больнице. «Планируется перевод еще одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния»,— написал господин Текслер в Telegram-канале.

Также 14 человек проходят амбулаторное лечение. Четверо пострадавших были осмотрены на месте происшествия, еще девять граждан обратились в травмпункт с травмами средней и легкой тяжести, а один пострадавший осмотрен дома бригадой скорой помощи.

Вечером 22 октября примерно в 23:45 в промзоне Копейска произошел взрыв, а после начался крупный пожар. По последним данным, погибли 10 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. 24 октября объявлен днем траура в Челябинской области.

