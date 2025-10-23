Российские силы ПВО за четыре часа сбили 32 беспилотника

Российские средства ПВО в период с 8:00 до 12:00 мск перехватили и уничтожили 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

17 БПЛА сбиты в небе над Калужской областью, шесть — над Брянской, четыре — над Белгородской, два — над Крымом, по одному — над Курской, Оренбургской и Московской областями.

В ночь на 23 октября над регионами России уничтожены 139 дронов. Больше всего — 56 БПЛА — сбиты над территорией Белгородской области.