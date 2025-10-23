Силы ПВО за ночь сбили 139 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 56 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 22 БПЛА сбили над Брянской, 21 — над Воронежской, 14 — над Рязанской, 13 — над Ростовской областью, четыре — над Крымом. По два дрона уничтожено над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями, один — над Курской областью.

В Брянской области беспилотник атаковал движущийся автомобиль в селе Новые Юрковичи, в результате погибла мирная жительница. В Белгородской области после атаки в селе Кукуевка погиб один мужчина, двое получили ранения. В Воронежской, Калужской и Ростовской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.