Промпроизводство в Нижегородской области продолжает снижаться

Индекс промпроизводства в Нижегородской области за три квартала 2025 года составил 100,1% к девяти месяцам прошлого года. Об этом министр Максим Черкасов сообщил в своем Telegram-канале.

Производство в ключевом для региона обрабатывающем секторе подросло на 0,7%. Больше остальных — на четверть — увеличился выпуск кокса и нефтепродуктов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в январе—августе темпы роста нижегородской промышленности замедлились до 0,1%, обработка — до 0,9% к восьми месяцам 2024 года. По итогам первого полугодия индекс промпроизводства составлял 103,3%, в обработке — 104,7%.

Ранее губернатор Глеб Никитин констатировал, что экономика региона оказалась на грани нулевого роста.

Владимир Зубарев