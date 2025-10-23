Ozon подтвердил сбой на сайте и в партнерской системе ПВЗ

В онлайн-ретейлере Ozon (MOEX: OZON) подтвердили, что около 11 утра на сайте и в системе для партнеров пунктов выдачи заказов произошел кратковременный сбой. Эти ресурсы не работали около 15 минут.

Сейчас работа сайта и системы для партнеров ПВЗ восстановлена. Приложение Ozon работает стабильно, в нем сбоя не было, сообщили «Ъ» в компании.

Сегодня утром пользователи сообщали о неполадках в период с 10:15 до 10:30 мск. Больше всего жалоб поступило из столичного региона.