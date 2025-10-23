Пользователи Ozon сообщают о сбое

В работе приложения Ozon (MOEX: OZON) утром 23 октября возникли сбои. По данным сайта «Сбой.рф», пользователи начали сообщать о проблемах в период с 10:15 до 10:30 мск. Больше всего жалоб поступило из столичного региона (42%), также на неполадки жалуются в Саратовской и Ростовской областях (по 9%). Есть сообщения о сбоях из Санкт-Петербурга и Ленобласти, Владимирской, Ивановской, Архангельской, Калининградской областей.

При этом на Downdetector.su за час количество жалоб превысило 300, за сутки — 400, заметил Frank Media.

Представители маркетплейса пока не комментировали сообщения. «Ъ» направил запрос в Ozon.