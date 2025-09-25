Главе управления стройполитики мэрии Воронежа продлили арест в СИЗО

Ленинский райсуд Воронежа продлил на два месяца арест в СИЗО руководителя управления строительной политики мэрии Евгения Шишкина, который обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, под стражей ему предстоит пробыть до 27 ноября.

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Евгений Шишкин присутствует на заседаниях по видеосвязи из СИЗО

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Также в Ленинском райсуде находится ходатайство следствия о продлении меры пресечения главе муниципального учреждения «Дирекция единого заказчика капитального строительства» Александру Киму, который также обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В суде говорят, что дата и время его рассмотрения пока не известны.

Чиновников задержали 1 июля. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры и УФСБ, в ходе которой было выявлено хищение более 37 млн руб. бюджетных денег при устройстве малых архитектурных форм (МАФ) в амфитеатре на Адмиралтейской площади в рамках реконструкции набережной. Генподрядчиком проекта являлось ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго», стоимость работ составляла 762 млн руб. В правоохранительных органах подробно не объясняли суть обвинений Евгения Шишкина и Александра Кима. По ходатайству следствия Центральный райсуд Воронежа заключил их в СИЗО на один месяц, а в конце июля меру пресечения продлили на два месяца.

Господа Шишкин и Ким не признают вину. Их защитники неоднократно просили суд смягчить меру пресечения.

Сергей Толмачев