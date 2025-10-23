В Ростовской области предпринимателя обвинили в хищении 11 тонн рыбы

Следователи главного следственного управления МВД направили в суд уголовное дело о хищении 11 т рыбы индивидуальным предпринимателем из Ростовской области. Сумма причиненного ущерба составила более 2,3 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Следствие установило, что предприниматель на протяжении двух лет продавал третьим лицам переданную ему на хранение немаркированную рыбную продукцию.

Для сокрытия следов преступления обвиняемый подделал учетные документы.

В отношении фигуранта было возбуждено и расследовалось уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата чужого имущества, переданного виновному на ответственное хранение, совершенное в особо крупном размере».

Наталья Белоштейн