Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк забросил первую шайбу в НХЛ

«Нью-Джерси Девилс» со счетом 4:1 одержал домашнюю победу над «Миннесота Уайлд». Свой дебютный гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) забил российский нападающий «Девилс» Арсений Грицюк.

Россиянин отличился на 45-й минуте встречи. Всего в активе российского форварда 5 очков (1 гол+4 результативные передачи) в 7 матчах за «Нью-Джерси». В составе победителей шайбы забросили Пол Коттер, Бренден Диллон и Йеспер Братт. У «Миннесоты» отметился Мэтт Болди.

В мае Арсений Грицюк подписал с «Девилс» однолетний контракт новичка. До перехода в НХЛ он играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где выступал за петербургский СКА и омский «Авангард», с которым стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/21. Всего в КХЛ хоккеист набрал 177 очков (82+95) в 259 матчах.

В других матчах дня «Буффало Сейбрс» обыграл «Детройт Ред Уингс» — 4:2. «Монреаль Канадиенс» в овертайме победил «Калгари Флеймс» со счетом 2:1. Российский форвард «Монреаля» Иван Демидов отметился голевой передачей на Майка Мэтсона, который стал автором победной шайбы.

Таисия Орлова