ТРК «Голливуд» в Петербурге откроется для посетителей 27 ноября

Стала известна новая дата открытия МФТРК «Голливуд» около станции метро «Пионерская» в Петербурге. Он откроется для посетителей 27 ноября, сообщили «Ъ-СПб» в компании Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ТРК «Голливуд» Фото: ТРК «Голливуд»

В сообщении уточняется, что это будет самый масштабный запуск торгового объекта в Петербурге за последние девять лет и крупнейший для торговой отрасли в РФ в этом году.

В настоящее время на объекте проводятся финальные работы по внутренней отделке, чтобы обеспечить максимальный комфорт с первого дня работы. Сейчас уровень заполнения объекта составляет 80%, уточнили в консалтинговой компании.

В числе арендаторов комплекса значатся «Перекресток», DDX Fitness, «М.Видео», «Золотое яблоко», «Рив Гош», Bork, а также бренды категории fashion: 12 STOREEZ, EKONIKA, 2MOOD, Boggi Milano, Lavarice, Lime, ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela, IDOL, BoscoBosco, Pinko, Twinset, Ketroy, Falconeri, Babochka, Henderson, и другие.

«Ъ-СПб» писал, что торговый центр «Голливуд» в Петербурге изначально планировали открыть в августе, потом сроки сдвинулись на сентябрь, а затем на ноябрь.

Подробнее о новом торговом центре — в материале «Ъ-СПб» «Какие люди в "Голливуде"».

Андрей Цедрик