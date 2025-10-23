Предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в перечень ЕГЭ

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что предмет «Духовно-нравственная культура России» может войти в перечень для сдачи ЕГЭ.

«Мы планируем, что в том числе предметные результаты ДНКР войдут в Единый государственный экзамен»,— сказал министр на форуме учителей истории и обществознания (цитата по «РИА Новости»).

Господин Кравцов не уточнил, планируется ли для ДНКР сделать отдельный ЕГЭ или же включить блоки предмета в экзамены по истории или обществознанию.

Предполагается, что ДНКР начнут преподавать в школах с 1 сентября 2026 года. В 5-м классе на него отведено 17 учебных часов, в 6-м — 34, в 7-м — также 34. При этом с 1 сентября 2025 года из учебной программы 5–6-х классов исключили похожую дисциплину — «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).

Подробнее — в материале «Ъ» «ГБОУ СОШ заменят ОДНКНР на ДНКР».

Полина Мотызлевская