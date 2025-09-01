ГБОУ СОШ заменят ОДНКНР на ДНКР

С 1 сентября российские школьники будут уделять больше времени урокам истории и меньше — обществознанию. Из расписания средней школы исчезнут «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), но уже через год вернутся снова в виде «Духовно-нравственной культуры России» (ДНКР). Также учителям придется соблюдать объем максимально допустимой учебной нагрузки для школьников и ориентироваться на поурочные планы по основным предметам.

В новом 2025/26 учебном году в средней школе запустится процесс увеличения количества уроков истории с одновременным сокращением преподавания обществознания. Уже с 1 сентября этот предмет исчезнет из расписания учеников 6-х и 7-х классов. Таким образом, обществознание начнут изучать лишь в 8-м классе и продолжат в 9-м классе — по одному уроку в неделю.

Общий объем преподавания этого предмета сократится в два раза: со 136 до 68 часов.

Напомним, что ранее этот предмет был самым популярным выпускным экзаменом по выбору как на ОГЭ, так и на ЕГЭ. Эти изменения анонсировали еще в феврале 2024 года, причем изначально планировалось сократить часы на обществознание в средней школе не в два, а сразу в четыре раза. Соответствующие поправки к приказам Минпросвещения были приняты в апреле 2024 года, но их вступление в силу отложили до нынешнего 1 сентября. За это время министерство решило разбить реформу на два этапа: в наступившем учебном году у восьмиклассников еще будет обществознание, а в следующем уже нет — его начнут изучать с 9-го класса. Приказ Минпросвещения №704 от 09.10.24 (был опубликован в феврале 2025 года) вносит соответствующие изменения во ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты) и ФОП (федеральные образовательные программы). Ведомство обещает, что к этому моменту программа по обществознанию станет более практико-ориентированной. ОГЭ по обществознанию также планируют обновить.

Освободившиеся от обществознания часы будут перераспределены для преподавания истории. С нового учебного года в 5–7-х классах появится обязательный курс «История нашего края». У пятиклассников на него выделено 34 часа в год, у шести- и семиклассников — по 17. В рамках этих занятий дети будут изучать историю «малой родины» от древних времен до образования Российского государства и наших дней (в рамках новейшей истории школьникам расскажут о земляках—героях СВО). С 2026/27 года количество часов на историю увеличится уже и у восьмиклассников: с 23 до 34 на «Всеобщую историю» и с 45 до 68 на «Историю России».

Также в новом учебном году школьники останутся без «Основ духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). Но всего на один год.

Напомним, что этот предмет появился в расписании средней школы как отдельная дисциплина в 2023/24 учебном году. Однако в феврале 2024 года Минпросвещения решило интегрировать этот предмет в курс «История нашего края». Изменения вызвали возмущение в РПЦ, где долго добивались включения ОДНКНР в обязательную школьную программу. Дискуссии шли почти год; в результате Минпросвещения решило создать для 5–7-х классов отдельный предмет — «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР). Для него уже разработали программу и предложили варианты выделения часов, однако эти новшества вступят в силу лишь в 2026/27 учебном году. Нынешний же год школьники не будут изучать ни ОДНКНР, ни ДНКР.

Тем же приказом Минпросвещения от 09.10.2024 №704 с нового учебного года установлен объем максимально допустимой недельной нагрузки на школьников — в соответствии с федеральными учебными планами. Для каждой параллели подготовлено несколько вариантов таких планов — в зависимости от того, пять или шесть дней учатся школьники, есть ли у них предметы на родном языке или второй иностранный язык. Более того, Минпросвещения разработало варианты примерных расписаний уроков: 5 вариантов для 1–4-х классов, 6 — для 5–9-х классов и 19 — для 10–11-х. В методических рекомендациях уточняется, что школы могут адаптировать выбранный вариант исходя из имеющихся кадровых и материально-технических условий, а также с учетом контингента учеников. Как поясняли в ведомстве, такие новшества вводятся в рамках работы над созданием единого образовательного пространства по всей стране.

При этом школы могут самостоятельно распоряжаться часами резервных уроков и составлять график проверочных работ.

Однако приказ ограничивает объем контрольных и практических работ (в том числе всероссийских): их количество не должно превышать 10% от всего учебного времени. Длительность письменной контрольной работы может быть от одного до двух уроков, практические работы (включая лабораторные и интерактивные) могут занимать один урок.

Для начальной школы Минпросвещения зафиксировало максимальное время на выполнение домашних заданий — суммарно по всем предметам. Предполагается, что в 1-м классе у детей должен уйти один час на домашнюю работу; во 2-м и 3-м классах — полтора часа, в 4-м классе — два часа. Домашнее задание учителям рекомендуется задавать на уроке и дублировать его в электронном журнале до конца дня. Эти новшества были введены в связи с поручением президента от 1 апреля 2024 года по сокращению нагрузки на школьников. Отчитаться о реализации поручения в ведомстве должны были до декабря 2024 года, однако, как отмечают в Минпросвещения, работа по сокращению нагрузки продолжается.

Полина Ячменникова