Почти 40% арендодателей в Петербурге снижали стоимость квартиры в III квартале

В третьем квартале текущего года в 38,4% объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду в Петербурге собственники снижали стоимость. Средняя скидка в городе составила 9,1%, сообщили «Ъ-СПб» по итогам собственного исследования аналитики сервиса «Яндекс Аренда».

В то же время 55% всех объявлений о долгосрочной аренде в последние три месяца арендодатели в городе не меняли стоимость во время поиска жильца и только в 6,6% повышали — в среднем на 12,5%.

С точки зрения комнатности среднее снижение стоимости в объявлениях в Петербурге колебалось от 9% (студии) до 9,5% (трехкомнатные квартиры). Доля объявлений с сокращением ставки аренды находилась в диапазоне от 37,2% (однокомнатные квартиры) до 40,2% (двухкомнатные).

Наибольшее снижение в объявлениях о сдаче недвижимости в долгосрочную аренду в III квартале года отмечалось у квартир по стоимости от 100 до 120 тыс. рублей. Среднее сокращение цены составило 11,1%. Наименьшую скидку делали арендодатели квартир от 60 до 70 тыс. руб. — 7,1%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что предложение долгосрочной аренды квартир в Петербурге выросло на 13% за год.

Андрей Цедрик