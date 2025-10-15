Предложение долгосрочной аренды квартир в Петербурге выросло на 13% за год

В сентябре 2025 года предложение на рынке долгосрочной аренды квартир в Санкт-Петербурге превысило уровень девятого месяца прошлого года на 13%. Такими данными поделились с «Ъ-СПб» аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выбор студий в Северной столице увеличился на 19%, однокомнатных и двухкомнатных квартир — на 12%, трехкомнатных — на 1%. Интерес к долгосрочной аренде жилья в Петербурге вырос в сегментах двухкомнатных квартир — на 2% и студий — на 1%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что медианная ставка аренды квартир в Петербурге увеличилась на 14,8% за III квартал.

Артемий Чулков