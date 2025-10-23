В Воронежской области за девять месяцев 2025 года собрали 234 млрд налогов

За девять месяцев 2025 года в консолидированный бюджет РФ от Воронежской области поступило 234 млрд руб. налогов. Сумма поступлений превзошла показатель аналогичного периода прошлого года на 23%, или на 43,8 млрд руб. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

В структуре поступлений в федеральный бюджет из Воронежской области наибольшая доля приходится на НДС — 32,1% от общей суммы, или 75,1 млрд руб. Рост к январю-сентябрю 2024 года составил 34%, в денежном выражении — 19 млрд руб. На НДФЛ в казне приходится 26,5%, а именно 61,9 млрд руб. Показатель стал выше прошлогоднего на 18%, или на 9,5 млрд руб. Поступления с налога на прибыль организаций достигли 19,3% общего объема платежей, или 45,1 млрд руб. По сравнению с 2024 годом сумма увеличилась на 20%, или на 7,5 млрд руб.

Среди отраслей экономики крупнейшими источниками поступлений в консолидированный бюджет России являются обрабатывающая промышленность (25,1%), оптовая и розничная торговля (20,1%), а также профессиональная, научная и техническая сфера деятельности (8,8%).

По итогам отчетного периода в консолидированный бюджет Воронежской области поступило 144,6 млрд руб., что на 13%, или 16,1 млрд руб. больше, чем годом ранее.

За январь-сентябрь 2025-го в Орловской области мобилизовали 46 млрд руб. налогов, в Тамбовской — 104,4 млрд руб.

Кабира Гасанова