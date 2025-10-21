В Орловской области за девять месяцев 2025 года собрали 46 млрд рублей налогов

За январь-сентябрь 2025 года налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ от Орловской области составили 46 млрд руб. Рост по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года достиг 8,8%, или 3,7 млрд руб. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

Всего в федеральный бюджет Орловская область внесла 13,3 млрд руб., что на 11,6%, или на 1,4 млрд руб. больше, чем годом ранее. Сумма поступлений в региональную казну составила свыше 32,6 млрд руб. — она увеличилась на 7,7%, или на 2,3 млрд руб. по сравнению с показателем января-сентября 2024-го.

Также за девять месяцев налоговая служба собрала 26,7 млрд руб. страховых взносов на обязательное социальное страхование в Орловской области. Относительно первых девяти месяцев 2024-го объем платежей вырос на 9,9%, или на 2,4 млрд руб.

За январь-июль Орловская область мобилизовала 36,5 млрд руб. налогов.

Кабира Гасанова