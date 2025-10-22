В Тамбовской области собрали 104,4 млрд рублей налогов за девять месяцев

За девять месяцев 2025 года в Тамбовской области собрали 104,4 млрд руб. налогов. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

В частности, сумма поступлений в федеральный бюджет составила 24,5 млрд руб. — она увеличилась на 9,6 млрд руб., или в 1,6 раза относительно января-сентября 2024 года. В региональную казну собрали 43,9 млрд — на 16%, или на 6 млрд руб. больше, чем годом ранее. Во внебюджетные фонды Тамбовская область за девять месяцев 2025-го внесла 36 млрд руб.

Основными источниками поступлений в консолидированный бюджет региона стали НДФЛ (18,9 млрд руб., или 43% от общей суммы доходов), налог на прибыль организаций (8,7 млрд руб., или 20%), имущественные налоги (4,9 млрд руб., или 11%), налоги спецрежимов (4,6 млрд руб., или 10%).

Совокупно поступления в местные бюджеты в январе-сентябре 2025 года составили 8,9 млрд руб. Наибольший объем платежей пришелся на НДФЛ — 6,4 млрд руб., или 72% от общей суммы. Гораздо меньше в бюджет привнесли налоги спецрежимов (0,8 млрд руб., или 9%) и земельный налог (0,7 млрд руб., или 8%).

В Орловской области за девять месяцев 2025 года собрали 46 млрд руб. налогов.

Кабира Гасанова