Прокуратура утвердила обвинение писателю-иноагенту Акунину

Таганская межрайонная прокуратура утвердила обвинение по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) в отношении Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили; объявлен иноагентом). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. Возбуждено уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

В течение года писатель дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП РФ). С февраля по август он разместил в соцсети более 70 публикаций без маркировки, заявили в прокуратуре.

В январе 2024 года писателя объявили в розыск. В июле 2025 года суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма и призывах к терактам (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Писатель живет за границей, вину не признает.