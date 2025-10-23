«Трамп все больше разочаровывается в отказе Путина идти на уступки в мирных переговорах»

Отмена личной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина вызвала оживленную реакцию в зарубежных СМИ. Обозреватели анализируют причины сложившейся ситуации и пытаются понять, к каким последствиям для России и Украины это может привести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Вторая встреча Трампа с Путиным отменена

Быстрая отмена еще одной встречи Трампа и Путина всего через два месяца после их встречи на Аляске вновь стала следствием нежелания России отступить от своих максималистских позиций относительно того, что необходимо для прекращения войны на Украине. Россия призывает к устранению «коренных причин» войны на Украине, утверждая, что ее растущее сближение с Европой и стремление вступить в НАТО представляют собой экзистенциальную угрозу. Трамп покинул встречу на Аляске, не добившись никаких уступок со стороны российского лидера, а его заявление о том, что Путин хотел заключить мир, было опровергнуто отказом России вести прямые переговоры с Украиной и ее продолжающимися воздушными атаками на украинские города.

Встретится ли Трамп с Путиным в Будапеште, или как сорвать мирный процесс?

После шести дней интенсивных дипломатических и контрдипломатических переговоров вокруг Будапештского мирного саммита картина остается неясной. Может показаться, что Трамп выдохся после прорывного соглашения о прекращении огня между Израилем и «Хамасом», достигнутого ранее в этом месяце, тем более что это соглашение теперь рискует сорваться. Но препятствия на пути к продвижению в вопросе Украины носят не только дипломатический или стратегический характер. Отказ России идти на компромисс, безусловно, один из факторов, но целенаправленные, скоординированные усилия ЕС, западных СМИ и Киева по подрыву диалога оказались столь же, если не более эффективными в подрыве всякого пути к миру.

Дональд Трамп и Владимир Путин отменили саммит по Украине в Будапеште

Решение отменить саммит было принято после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который состоялся в понедельник. Отмена саммита в Будапеште через пять дней после его объявления произошла после всплеска дипломатической активности, направленной на возобновление мирных переговоров. Но поскольку Трамп все больше разочаровывается в отказе Путина идти на уступки в мирных переговорах, он открыто размышляет о поставке Украине ракет «Томагавк» большой дальности, которые могли бы позволить военным страны наносить удары по целям в Москве.

Почему переговоры Трампа и Путина сорвались и что это означает для Украины

Очередной срыв мирных переговоров, призванных положить конец 42-месячной войне России с Украиной, произошел всего через 2 месяца после встречи Трампа и Путина на спешно организованном саммите на Аляске в августе этого года, который также не принес никаких результатов. Самая масштабная и кровопролитная война в Европе со времен Второй мировой войны унесла жизни десятков тысяч человек с обеих сторон… В прошлом году во время своей президентской кампании Трамп хвастался, что ему потребуется всего «24 часа», чтобы положить конец войне между Россией и Украиной. Спустя более года — и спустя 10 месяцев своего второго срока на посту президента США — он все больше разочаровывается в отсутствии прогресса… Что это означает для войны? Главным образом, это еще большая неопределенность. Провал запланированного саммита означает, что пока конца российско-украинской войне не видно.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик