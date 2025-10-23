Егор Демин набрал 14 очков в дебютном матче в НБА

«Шарлотт Хорнетс» на своем паркете обыграл «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 136:117.

Свой дебютный матч в НБА провел разыгрывающий защитник «Бруклина» — россиянин Егор Демин. Он набрал 14 очков, сделал пять подборов и отдал две передачи. Егор Демин установил рекорд среди российских игроков по количеству набранных очков в первом матче НБА. Также 19-летний защитник забросил четыре трехочковых броска в дебютной игре в НБА, став лучшим по этому показателю в истории своего клуба.

Больше всего очков в матче набрал атакующий защитник «Шарлотт» Брэндон Миллер — 25. В составе «Бруклина» самым результативным игроком стал тяжелый форвард Николас Клэкстон — 17.

На драфте НБА 2025 года Егор Демин был выбран «Бруклином» под восьмым номером. Он стал самым высоко задрафтованным российским игроком в истории лиги. Ранее баскетболист выступал за молодежную команду мадридского «Реала», в составе которой дважды выигрывал юниорскую Евролигу. По окончании сезона-2023/24 россиянин принял приглашение команды Университета Бригама Янга (штат Юта, США). В сезоне-2024/25 в среднем за игру Демин набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи, 3,9 подбора.

Таисия Орлова