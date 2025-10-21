Их высокопредставительство

Одной из наиболее любопытных тем стартующего в ночь на 22 октября сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) станет возвращение в лигу российского представительства. Россияне в лиге не играли с 2018 года, а теперь их будет сразу двое. Один из них — 206-сантиметровый разыгрывающий Егор Демин — имеет неплохие шансы с ходу закрепиться в основе «Бруклин Нетс». Другого — 213-сантиметрового центрового Владислава Голдина — ждет ожесточенная конкуренция за место в составе «Майами Хит». В остальном же грядущее первенство предлагает, кажется, более скудный набор интриг, чем прошлое. Явным фаворитом сезона представляется действующий чемпион «Оклахома-Сити Тандер».

С ростом 206 см новичок «Бруклин Нетс» Егор Демин станет самым высоким разыгрывающим в НБА

Фото: Ethan Miller / Getty Images С ростом 206 см новичок «Бруклин Нетс» Егор Демин станет самым высоким разыгрывающим в НБА

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Очередной регулярный чемпионат НБА начнется в ночь на 22 октября. Выделить его главную интригу, по крайней мере для российского зрителя, совсем несложно. Российских игроков в лиге не было давно: последним на паркет выходил центровой Тимофей Мозгов аж в 2018 году. В новом сезоне их, возможно, окажется сразу двое.

Один — 19-летний Егор Демин, выбранный под рекордным для страны восьмым номером на драфте НБА,— будет играть наверняка. 4 июля разыгрывающий подписал контракт с «Бруклин Нетс». На прошлой неделе он вышел за команду из Нью-Йорка в предсезонном матче, набрав 14 очков и сделав пять подборов за 19 минут.

При хороших раскладах Демин, главным козырем которого видятся плеймейкерские навыки, может получать даже больше игрового времени.

Ведь пока «Бруклин» — лишенный звезд, проходящий глубокую перестройку аутсайдер, самая молодая команда в нынешней НБА (ее средний возраст — около 23 лет).

Владелец клуба Джозеф Цай намекнул, что амбициозные цели ставить не торопится. Он напомнил, что на прошедшем в июне драфте команда выбрала сразу пятерых баскетболистов в первом раунде, а на следующем драфте у «Бруклина» есть право взять в первом раунде еще одного баскетболиста. «Мы надеемся, что получим хорошего игрока,— сказал Джозеф Цай.— Так что, несложно предсказать, какую стратегию мы изберем в этом сезоне». Очевидно, задействовать новичков, и прежде всего Демина, планируют по максимуму. Для россиянина это обстоятельство — отличный шанс подтянуть слабые стороны, в числе которых выделяют бросок и игру в защите.

Второй россиянин в новом сезоне НБА — центровой Владислав Голдин, и с ним все сложнее. Ему уже 24 года, он также был доступен на последнем драфте, но выбран не был. Однако интерес к нему все же присутствовал, что вскоре вылилось в подписание контракта с «Майами Хит» — клубом, не претендующим на большие свершения, но все-таки котирующимся заметно выше «Бруклина».

Голдин, как и Демин, появлялся на площадке в предсезонных матчах НБА, но получал куда более скромные минуты.

В регулярном чемпионате шансов, вероятно, будет еще меньше — слишком жесткая конкуренция у «Майами» на позиции пятого номера. Здесь и звезда лиги Бэм Адебайо, дважды бравший олимпийское золото со сборной США, и перспективный Келел Уэйр (он на три года младше Голдина и уже провел сезон в НБА), и ветеран Никола Йович.

Вероятно, в системе действующего чемпиона «Оклахома-Сити Тандер» в ближайшее время появится еще один россиянин, 24-летний центровой Виктор Лахин. Фарм-клуб команды закрепил за собой права на игрока. Впрочем, его шансы на скорый дебют в НБА оцениваются как символические. И дело не только в том, что россиянин — травматичный игрок. Он ведь попал в очень серьезную организацию.

«Оклахома», в прошлом сезоне выигравшая помимо play-off и регулярный чемпионат, обладает поразительной глубиной. Такой, что может угрожать недавно приобретенному НБА статусу самой непредсказуемой североамериканской лиги. Считается, что успех на долгие годы ей практически гарантирован. Ключевые игроки, включая Шея Гилджеса-Александера, все еще молоды. Защиты, эффективнее той, что выстроил Марк Дейно, в лиге нет. А работа генерального менеджера Сэма Прести позволяет называть проект все еще не достигшим потолка: дефицита в зарплатной ведомости не предвидится, лидерам уже выданы долгосрочные контракты.

В этом сезоне есть причины называть «Оклахому» фаворитом даже слишком очевидным. Дело не только в ее мощи, но и в проблемах других топ-клубов.

Из претендентов на Кубок Ларри О’Брайена усилился за межсезонье разве что «Нью-Йорк Никс». Противостоявшая «Оклахоме» в летнем финале «Индиана Пейсерс» на год осталась без самого ценного баскетболиста — Тайриза Халибертона, выбывшего из-за травмы ахилла.

Прошлый чемпион «Бостон Селтикс» по той же причине и приблизительно на такой же срок лишился своего лучшего игрока Джейсона Тейтума. Обойма ведомого Николой Йокичем «Денвер Наггетс», победившего в 2023 году, не становится моложе. Против нынешнего «Кливленд Кавальерс» говорит отсутствие победного опыта в play-off. А «Лос-Анджелес Лейкерс» с Лукой Дончичем и 40-летней легендой Леброном Джеймсом (его рекорд по количеству сезонов в НБА, кстати, откладывается: из-за ишиаса знаменитый игрок не выйдет на паркет как минимум до ноября) не включают в список реальных претендентов на титул даже авансом — уж слишком много в его составе пробелов.

Роман Левищев