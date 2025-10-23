Уголовное дело дочери экс-министра сельского хозяйства Удмуртии направлено в суд

В Татарстане направлено в суд уголовное дело Елены Собиной, дочери экс-министра сельского хозяйства Удмуртии, и Владимира Чайки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Фигуранты обвиняются в нарушении требований безопасности, повлекшем гибель шести человек (ч.3 ст. 238, ч.3 ст. 219 УК РФ).

Напомним, пожар произошел 24 декабря 2024 года на территории сельскохозяйственного предприятия в поселке Малореченском Елабужского района, где находилось общежитие для рабочих-мигрантов. В результате инцидента погибли шесть из 39 находившихся в помещении человек.

Елена Собина была помещена под домашний арест до 24 февраля 2025 года. Ее брат перевел по 1,5 млн руб. в качестве компенсации семьям погибших и пострадавшему.

Следствие установило, что рабочие проживали в здании, не предназначенном для этого, без исправной системы оповещения и автоматической пожарной сигнализации. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет рассмотрено судом.

Анастасия Лопатина